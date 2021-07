ASSE - Mercato : la vérité sur l'affaire Wajdi Kechrida éclate enfin

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pour un joueur qui ne devrait jamais porter le maillot de l'ASSE, on parle beaucoup de Wajdi Kechrida ! Petit rappel des événements : lundi soir, dans une émission de Sainté Inside, les intervenants ont assuré que le latéral droit a passé sa visite médicale à Saint-Étienne et paraphé un contrat de quatre ans.

Le lendemain, une source au sein du club assurait à notre correspondant, Laurent Hess, qu'en réalité, l'ancien joueur de l'Etoile du Sahel n'a jamais mis les pieds en France et que Claude Puel est tombé des nues en ayant vent de cette rumeur. Notre information était visiblement la bonne puisqu'hier soir, le manager de l'ASSE a profité de la conférence de presse ayant suivi la défaite en amical face à l'OM (1-2) pour déclarer qu'il ne connaissait pas Kechrida et qu'il s'agissait d'une fake new.

Mohamed Toubache-Ter, qui faisait partie de l’émission de Sainté Inside lundi soir, a depuis donné de plus amples informations sur Twitter pour y mettre un point final : « Wajdi Kechrida, le joueur qui signe 1000 mandats à 10 000 agents est pour le coup en discussion avancée avec le Yeni Malatyaspor. En raison de ce délire de mandats (au pluriel, volontairement) deux deals ont fait pschiit en 2 ans : Montpellier & Sainté. »

Wajdi Kechrida, le joueur qui signe 1000 mandats à 10 000 agents est pour le coup en discussion avancée avec le Yeni Malatyaspor: @YMSkulubu



PS: en raison de ce délire de mandats (au pluriel, volontairement) deux deals ont fait pschiit en 2 ans: Montpellier & Sainté. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 29, 2021