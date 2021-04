ASSE - Mercato : la vérité éclate enfin dans le dossier Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ce n'est pas si vieux. Et les supporters de l'ASSE n'ont certainement pas oublié le dossier Mostafa Mohamed, qui les avait tenu en haleine des semaines durant au cours du mercato hivernal. Après des semaines de tergiversations, et de négociations tendues, l'attaquant égyptien a finalement signé à Galatasaray et non chez les Verts. Pour le plus grand bonheur du club turc qui voit l'attaquant enfiler les buts depuis son arrivée.

L'épisode Mohamed avait été agrémenté d'une sortie médiatique mémorable du président Roland Romeyer qui, sur la télé égyptienne, avait clairement fait comprendre que certains dirigeants du Zamalek souhaitent recevoir des commissions personnelles sur le transfert. Ce que confirme enfin, et officiellement, le joueur !

En effet, et c'est relaté par le site de supporters des Verts, Poteauxcarrés, "le joueur a évoqué son transfert avorté à Sainté dans un entretien publié aujourd'hui par Sporx. "La raison pour laquelle je n'ai pas pu me rendre à Saint-Etienne, c'est que les administrateurs de Zamalek voulaient une très grosse commission."

Clair, non ?