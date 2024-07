ASSE Mercato : la vidéo très rock des exploits de Ben Old

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après avoir déjà enregistrée l'arrivée de l'expérimenté Yunis Abdelhamid, l'AS Saint-Étienne a officialisé hier la venue de Ben Old. Le milieu offensif néo-Zélandais arrive en provenance de Wellington Phoenix. "Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille, a-t-il glissé. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie."

Wellington est fier de son "Oldie"

De son côté, son club, sur ses réseaux, a souhaité bonne chance au joueur à l'image du coach Giancarlo Italiano. "J'ai toujours su qu'Oldie avait la capacité d'atteindre le niveau supérieur", a commenté le technicien. Shaun Gill, le directeur sportif, y est aussi allé de son commentaire en exprimant sa fierté de voir "Oldie" rejoindre la L1. Et Wellington a aussi posté une vidéo des high-lights de Ben Old, intitulée "Ben Old doing Ben Old things". Avec une musique rock signée du groupe Eagles of Death Metal, on voit Ben Old accélérer, dribbler, marquer du gauche et délivrer de jolies passes. Prometteur, même si Olivier Dall'Oglio a annoncé la couleur en laissant entendre qu'il faudra faire preuve de patience avec le Kiwi.

Ben Old doing Ben Old things 🔥 pic.twitter.com/wrZbXiJDOb — Wellington Phoenix 🔥 (@WgtnPhoenixFC) July 10, 2024