ASSE - Mercato : Larqué confirme son départ, Hamouma lâche un message énigmatique

Durant les deux heures consacrées à l'ASSE dans l'émission « Top of the Foot » sur RMC, jamais l'avenir de Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, tous en fin de contrat, n'a pas été évoqué par Claude Puel ou Roland Romeyer.

Juste avant de rendre l'antenne, Jean-Michel Larqué a discuté avec le journaliste du Progrès Olivier Guichard pour faire le débrief. Il a, à ce moment-là, été question de la fin d'aventure notifiée aux trois joueurs. Romain Hamouma y compris. A cette occasion, « cap'tain Larqué » a confirmé le départ des trois cadres.

Fruit du hasard ou non, Romain Hamouma a réagi sur son compte Instagram quelques secondes plus tard, postant une story énygmatique avec le texte « Très drôle... » et deux émojis. Réagissait-il aux propos tenus sur RMC alors que, selon nos informations, Claude Puel n'a pas clairement notifié au natif de Lure son départ lors de leur entretien hier ? Réagissait-il à l'annonce de Mohamed Toubache-Ter selon laquelle Romain Hamouma s'était vu proposer un contrat d'un an ? Rendez-vous demain pour que la question soit directement posée à Claude Puel en conférence de presse...