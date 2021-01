ASSE - Mercato : Larqué dresse un bilan calamiteux et craint le pire pour les Verts

Jean-Michel Larqué, l'ancien milieu mythique de l'ASSE, n'a jamais la langue dans sa poche notamment sur le sujet ASSE. Avant même la gifle face à l'OL dimanche (0-5), le consultant craignait même une éventuelle relégation en fin de saison en raison du manque de résultats positifs des hommes de Claude Puel.

« J’ai peur d’une relégation »

« Le club a commis des erreurs. L’économie du club ne lui permet pas d’en faire beaucoup. Je pense notamment à l’arrivée de joueurs au bout du rouleau comme Cabaye ou à l’échec de Diony. La dernière erreur a été d’écouter les exigences des joueurs. Ils sont malins, a-t-il analysé dans les colonnes d’Ouest France. En insistant pour que ce soit Printant, ils savaient qu’ils achetaient de la tranquillité, pour ne pas dire du train-train. J’ai peur d’une relégation. Il y a parfois des signes qui ne trompent pas et qui sont inquiétants. Quand on voit les penalties manqués en fin de match à Lyon et en début de rencontre à Strasbourg… Les blessures ont également été très nombreuses. »