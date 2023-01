ASSE - Mercato : Larsonneur déjà dans l'histoire des Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Il n'aura échappé à personne, en tout cas pas aux supporters de l'ASSE, que les gardiens défilent dans l'effectif de Laurent Batlles. Il y eut, depuis le début de saison, Etienne Green, Noah Raveyre, entre en cours de jeu lors d'une déroute face au Havre, Mathieu Dreyer et, lors du dernier match face à Caen dans le chaudron, Boubacar Fall.

Il n'a pas échappé, non plus, que l'ASSE a enregistré ces dernières heures l'arrivée de Gautier Larsonneur, ancien portier de Brest et de Valenciennes. Comme le souligne le site Peuple Vert, il s'agit donc du 5e gardien utilisé cette saison.

Du jamais vu dans l'histoire du club.