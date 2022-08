ASSE – Mercato : Laurent Batlles demande un effort aux dirigeants

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE a mal commencé ses débuts en Ligue 2. Pour leurs deux premiers matchs en deuxième division, les hommes de Laurent Battles n'ont obtenu qu'un seul petit point. Alors que le mercato estival n'est pas encore terminé, des départs devraient avoir encore lieu à l’ASSE et Laurent Batlles demande un effort à ses dirigeants. C'est en tout cas ce qu'il faut lire entre les lignes de son discours après Nîmes.

« Pour le mercato, il faut voir avec la présidence. Ils le savent. On met des choses en place. On fait aussi avec les moyens dont on dispose, et aussi avec les choix de joueurs qui ont décidé d’aller dans d’autres clubs. Il faut travailler avec la cellule et Loïc (Perrin) pour créer quelque chose et construire notre équipe ».

Comme L’Équipe l'annonçait il y a quelques jours, les décideurs sportifs ligériens espèrent encore cinq départs de l'AS Saint-Étienne, a minima, et six ou sept recrues. Parmi les joueurs qui pourraient faire leur valise, figurent Charles Abi, Mahdi Camara ou encore Yvan Neyou. Le quotidien sportif ajoute que des départs de Mickaël Nadé et de Saïdou Sow ne sont pas non plus à exclure.