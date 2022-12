ASSE - Mercato : Laurent Batlles évoque le cas Faouzi Ghoulam

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Pendant que la Croatie éliminait le Brésil à la Coupe du Monde, l'ASSE jouait de son côté son premier match de préparation face à Grenoble dans la froideur de l'Etrat. Un match où l'on a vu de belles prestations chez les jeunes (Saban, Sidibé) mais aussi le retour réussi de Faouzi Ghoulam, actuellement sans club et qui a fait une entrée remarquée à 1-1 (3-1 score final) et où l'international algérien a marqué le dernier penalty.

A l'issue de la rencontre, Laurent Batlles a évoqué le cas de l'ancien Napolitain et a apprécié son apport durant 20 minutes : « Il a intégré l'entraînement hier (jeudi) et je lui ai demandé s'il voulait jouer contre Grenoble. Comme cela fait six mois qu'il n'a pas joué, il m'a dit « ok mais pour 20 minutes ». Il rentre. J'ai surpris qu'il tire le penalty mais c'est bien... Il a beaucoup parlé, replacé, il s'investit ».

« Une signature de Ghoulam ? On n'en a pas encore parlé ensemble... »

De là à imaginer un avenir chez les Verts pour Ghoulam, actuellement sans club ? Laurent Batlles demeure très prudent : « Peut-il signer en joker ou pour la deuxième partie de saison ? Honnêtement, on n'en a pas encore parlé ensemble... On travaille sur énormément de dossiers ».

Une chose est certaine : le coach des Verts a apprécié ce qu'il a vu : « C'est toujours important de valider le travail par des victoires. J'ai vu des choses très intéressantes. Même s'il faut qu'on soit meilleurs dans la tenue du ballon... »