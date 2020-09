ASSE - Mercato : le beau message d'adieu de Lois Diony au peuple vert

Recrue la plus onéreuse de l'histoire de l'ASSE (9M€), Lois Diony n'a jamais su vraiment répondre à l'attente inhérente à son transfert. Placé sur la liste des indésirables par Claude Puel, le buteur s'est trouvé une porte de sortie en rejoignant l'Angers SCO. Les Verts ont préféré mettre un mouchoir sur une indemnité de transfert pour économiser le salaire de son ancien élément.

Tout juste débarqué en Anjou, Lois Diony a tenu à adresser un message d'adieu aux supporters des Verts. Le natif de Mont-de-Marsan a posté sur son compte Instagram. "Merci au Peuple Vert et à mes coéquipiers pour ces trois saisons à l’ASSE. Merci de m’avoir fait connaître le Chaudron en ébullition et très heureux d’avoir remporté un derby. Bonne continuation à tous et à bientôt sur les terrains." Même s'il a parfois connu des difficultés à Geoffroy-Guichard, Diony reconnait la ferveur du chaudron.