L'information vient tout juste de tomber. Elle reste à confirmer. Mais l'ASSE aurait donc jeté son dévolu sur un attaquant de Rio Ave, Aziz, attaquant ghanéen de 23 ans qui évolue au sein du club de Rio Ave.

❗️Exclusivo. @ASSEofficiel em negociações avançadas com o @RioAve_FC para a contratação de Aziz. Saint-Étienne vai avançar com uma proposta de 1,75 milhões de euros pelos 50% do passe que o Rio Ave detém. ⤵️



📍 Os restantes 50% do passe são do @VitoriaSC1922 . pic.twitter.com/7fZbdUvenU