ASSE - Mercato : le cas Fofana fait parler dans le vestiaire stéphanois

Claude Puel est plus qu'un entraîneur à l'ASSE. Il est le Manager général du club forézien. Un club où il a imposé à son arrivée un nouveau Directeur général qu'il connait bien : Xavier Thuilot. Une relation de confiance unit les deux hommes depuis qu'ils ont travaillé ensemble à Lille. Jamais un entraîneur n'avait eu autant de pouvoirs à l'ASSE et de ses pouvoirs, Puel est en train d'en user dans le dossier Wesley Fofana.

Alors que le jeune défenseur (19 ans) a révélé jeudi dernier à L'Equipe, dans une interview, qu'il souhaitait rejoindre Leicester, Puel campe sur ses positions : pas question pour lui que le joueur, clé de voûte de sa défense, file chez les Foxes. Selon nos informations, la direction de l'ASSE, en manque de liquidités, est prête à accepter l'offre, de l'ordre de 30 M€. Mais elle se plie pour l'instant à la volonté de Puel.

Le petit conseil de Moulin à Fofana

Aligné contre le RC Strasbourg (2-0) samedi, Fofana devrait donc encore l'être jeudi soir à Marseille, sa ville natale. Mais le feuilleton n'est pas encore terminée et le silence radio des deux présidents stéphanois, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, met le doute sur leur volonté de suivre l'avis de Puel jusqu'au bout. En attendant, le sujet alimente le quotidien des Verts. C’est Jessy Moulin qui l’a reconnu.« On a tous lu ce qui s’est passé avec Wesley Fofana. C’est à lui de gérer ça avec le club. Forcément, on en a discuté avec lui, a affirmé le gardien de l’ASSE en conférence de presse. La seule chose que je lui ai dit avant Strasbourg, c’est : ‘Maintenant tu es titulaire, tu prouves sur le terrain.’ » Toute la saison ?