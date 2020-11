ASSE – Mercato : le cas Stéphane Ruffier source de tensions dans un club de L1 ?

Ces derniers mois, difficile pour Stéphane Ruffier d'échapper aux polémiques. Écarté par Claude Puel qui ne compte pas sur lui dans les buts de l'ASSE, défendu plus ou moins adroitement par son agent puis son avocat, le gardien de but n'est plus, pour le moment, un joueur en mesure de faire parler de lui par ses performances sur le terrain.

Et alors que le cas Ruffier a beaucoup fait parler à Saint-Etienne, il a également agité les discussions ailleurs. Dans son édition du jour, l'Equipe revient sur l'ambiance délétère du côté de Dijon qui a notamment conduit au départ du directeur sportif Peguy Luyindula. En cause notamment, les tensions interne. « Entre la cellule de recrutement et Peguy Luyindula, les désaccords sont nombreux et les débats vifs ».

Ruffier au centre de discussions tendues

Plusieurs dossiers chauds auraient opposé les composantes sportifs du club affirme le quotidien. « Les désaccords surgissent autour de la vente de Nayef Aguerd et d'Alfred Gomis », souligne notamment l'Equipe.

Le dossier du gardien de but aurait d'ailleurs trouvé son prolongement tendu sur la quête d'un remplaçant. Avec le nom de Stéphane Ruffier au milieu de ces débats houleux. « La succession de Gomis va susciter un débat tendu. La candidature de Stéphane Ruffier, comme celles de plusieurs gardiens internationaux, est poussée. Aucune ne sera validée », conclut l'Equipe.