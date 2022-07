ASSE - Mercato : le chouchou de Batlles en attaque lui passe sous le nez

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le FC Sochaux a enregistré hier soir la signature pour quatre saisons d’Ibrahim Sissoko. L’attaquant de 26 ans débarque libre après trois saisons sous les couleurs des Chamois Niortais, où il a inscrit 25 buts en 49 matchs de Ligue 2 !

Blessé pendant un an au genou, l’international malien s’est parfaitement remis de cette grosse blessure avec 10 réalisations inscrites l’an dernier. L’ASSE peut donc être déçue puisque Laurent Batlles appréciait fortement le profil de Sissoko, à qui une offre avait même été envoyée.

On comprend les envies de l’entraîneur de l’ASSE au sujet de Sissoko : ce dernier a inscrit au total pas moins de 25 buts en 49 matches de Ligue 2, soit une moyenne d’à peu près un but tous les deux matches.

