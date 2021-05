Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'information émane de l'excellent compte Twitter Sainté Inside et elle est tombée hier soir : Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ne devraient se voir proposer aucune prolongation de contrat à l'issue de la saison. Les trois trentenaires devraient donc quitter l'ASSE libre à l'issue de la saison.

Si l'Etat-major des Verts a peut-être déjà statué sur les trois cas comme le laisse entendre l'insider ligérien, ce triple départ ne nous a pas encore été confirmé... Pour la simple et bonne raison qu'il n'a été notifié ni aux principaux concernés, ni à leur entourage proche.

[INFO SI]



Selon nos informations, une page s’apprête à être tournée à l’#ASSE. En effet, aucun des trois cadres que sont #Hamouma , #Debuchy et #KMP en fin de contrat ce mois de juin ne seront prolongés au club ! pic.twitter.com/ZzWXZeIS46 — Sainté Inside (@SainteInside) May 10, 2021

Hamouma et Debuchy fixent toujours la priorité à l'ASSE

Selon nos informations, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy (au moins) caresseraient toujours l'espoir d'être Stéphanois la saison prochaine. Buteurs lors du match du maintien contre Montpellier à la Mosson il y a une douzaine de jours (victoire 2-1), les deux hommes priorisent une prolongation à un départ et restent sur le calendrier d'une réponse en fin de saison fixée par Claude Puel.

Conscient de la situation économique délicate de l'ASSE et du football français, Hamouma et Debuchy – qui émargent respectivement à 70 000€ et aux alentours de 100 000€ brut par mois – sont tous deux prêts à accepter une baisse de leur salaire aux vues du contexte. S'ils venaient à partir, ce ne serait pas une question d'argent...