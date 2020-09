ASSE - Mercato : le club éteint un incendie potentiel avec Puel au sujet de Fofana

Ce mardi a sonné la fin du feuilleton Wesley Fofana. Après des semaines de refus, l'AS Saint-Etienne a décidé de dire oui à Leicester pour la vente de son défenseur central. Il faut dire que les Foxes ont monté la barre jusqu'à 40 M€. Et que le dossier, jusque-là géré par Claude Puel, a été pris en main par Roland Romeyer, pour qui l'équilibre des finances du club est une priorité.

Une décision collégiale selon le club

Le raccourci était facile : en vendant Fofana, Romeyer n'a pas écouté Puel. Ce qui aurait pu énerver le technicien, qui n'aime pas que ses dirigeants s'immiscent dans son travail. Afin d'apaiser toute tension, potentielle ou réelle, l'AS Saint-Etienne vient de publier un communiqué dans lequel elle assure que la décision de vendre Fofana a été prise par tous les acteurs majeurs du club.

"La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. L’ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire. En outre, même s’il a présenté, au titre de l’exercice 2019-2020 et pour la dixième année consécutive, un résultat financier positif, le club voit pour l’instant sa marge de manœuvre considérablement réduite par les engagements conséquents pris dans le cadre de son précédent projet sportif, en 2018, 2019 et jusqu’au début de l’été 2020."