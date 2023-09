ASSE - Mercato : le club justifie deux départs surprises

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE se devait de dégraisser cet été et elle l'a fait, tant bien que mal, même si elle se retrouve aujourd'hui avec des secteurs de jeu trop peuplés, notamment dans les buts (Larsonneur, Green, Dreyer, Fall) et au milieu (Fomba, Monconduit, Tardieu, Moueffek, Lobry, Bouchouari, Chambost).

Saban et Lhéry au Luxembourg, "une étape supplémentaire pour eux" selon Huard

Barrés, plusieurs jeunes ont été prêtés. C'est le cas de Louis Mouton qui a pris la direction de Pau (L2), mais aussi des attaquants Mathys Saban et Yanis Lhéry, qui ont rejoint le Luxembourg. Laurent Huard, directeur du centre de formation de l'ASSE, est revenu sur ces deux prêts sur le site Evect... "C’est aussi une étape supplémentaire pour eux, pour aller chercher une marche plus haute derrière. On se rapproche d’un championnat National 1. Sans doute que la marche de la réserve n’était plus assez haute pour eux. Le but, c’était de les faire jouer dans une équipe première, qu’ils s’imposent dans un groupe professionnel. Maintenant, ils ont les cartes en main." A eux de jouer, donc...

