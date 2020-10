ASSE – Mercato : Le coach de Leicester annonce la couleur pour l'avenir de Fofana

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au Stade Rennais

S'il s'est incliné à domicile hier soir dans le temps additionnel contre Aston Villa (0-1), Wesley Fofana a marqué les esprits pour sa première titularisation en Premier League. Gary Lineker, notamment, a salué son match. « Cela ne valait pas vraiment 14,95 £ jusqu'à présent (n.d.l.r : le match Leicester - Aston Villa était en pay-per-view), mais Wesley Fofana a l'air d'être une bonne affaire. Excellente première mi-temps pour le jeune débutant », a ainsi tweeté l'ancien attaquant international à la mi-temps de la rencontre. Ls chiffres confirment la performance du nouvel international Espoirs : il est le joueur qui a réussi le plus de relances (9), remporté le plus grand nombre de duels aériens (7) et celui qui a intercepté le plus de ballons (6).

« Il va devenir un grand joueur dans le futur »

De quoi s'attirer les éloges de son entraîneur Brendan Rodgers dans The Independent, traduit par le site Poteaux Carrés. « Je l'ai trouvé remarquable et nos supporters vont avoir beaucoup de joie à le revoir à l'oeuvre. Qu'il joue dans une défense à deux défenseurs centraux ou à trois, il a un énorme potentiel. Pour un défenseur, son anticipation est tellement bonne... Pour quelqu'un d'aussi jeune, il lit tellement bien le jeu. Il a mis une telle agressivité dans ses sauts. C'est quelque chose dont on a besoin quand on est défenseur en Premier League. Il va devenir un grand joueur dans le futur. J'étais désappointé pour lui qu'il n'y ait pas le résultat au bout mais sa performance est porteuse d'espoir. »