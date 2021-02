ASSE – Mercato : le couac de Mostafa Mohamed avec l'armée réglé, son départ pour Istanbul se confirme

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le mercato des Verts

Les supporters de l'ASSE ont été habitués, pendant plusieurs semaines, aux rebondissements du dossier Mostafa Mohamed. Pendant quelques heures, les fans de Galatasaray ont également pu y goûter.

Comme nous vous le relayions plus tôt dans la journée, des informations venues d'Egypte et de Turquie laissaient entendre qu'un problème de taille pourrait empêcher Mostafa Mohamed de rejoindre Istanbul dans les temps. L'armée aurait bloqué l'attaquant en raison de formalités sur son service militaire qui posaient problème.

Mais visiblement, il n'aura suffi que de quelques heures pour débloquer le dossier. Le journaliste de Btolat Hossem Mostafa assure en effet en cette fin de journée que ces formalités qui bloquaient le dossier étaient désormais réglées. Avec l'assentiment de l'armée égyptienne, Mostafa Mohamed devrait donc rejoindre Istanbul et Galatasaray dans les heures qui viennent.

Avec Laurent Hess, à Saint-Etienne

Mostafa Mohamed finishes his travel procedures to Turkey and flies during the coming hours to join the ranks of the Turkish Galatasaray with the Egyptian armed forces to facilitate his travel (Exclusive Now: https://t.co/QQHN1rRusm) https://t.co/X8si9qU4Yt