ASSE - Mercato : le coup de pression de Krasso pour son avenir

Après 18 matchs disputés toutes compétitions confondues lors de la première partie de saison, Jean-Philippe Krasso a été prêté à Ajaccio par l'AS saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 2 disputées, l'attaquant franco-ivoirien réalise une bonne seconde partie de saison avec l'actuel deuxième de Ligue 2.

"Je me sens prêt à jouer en Ligue 1 la saison prochaine"

Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue 2, Jean-Philippe Krasso, qui devrait faire son retour à l'ASSE cet été, a martelé son envie d'avoir du temps de jeu la saison prochaine. "Je me sens prêt à jouer en Ligue 1 la saison prochaine. On verra ce qui se passera cet été, il me reste un an de contrat avec l’ASSE. Aujourd’hui, j’ai 24 ans et je veux jouer, car c’est quand je joue que je suis heureux et que je suis épanoui."

💬 @jpkrasso, attaquant de l'@ACAjaccio prêté par l'@ASSEofficiel, nous a accordé un entretien avant cette excitante fin de saison💥! #GF38ACA



📈 La montée

👍 Son adaptation à l'ACA

✨ L'élite avec les Verts

🤝 Son duo avec Courtet

📝 La méthode Pantalonihttps://t.co/94JrTR5ogn — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) May 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur