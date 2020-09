ASSE – Mercato : le coup de sang de Fofana bien digéré dans le vestiaire

Il y a un peu plus d'une semaine, Wesley Fofana a jeté un gros pavé dans la mare à l'AS Saint-Etienne, réclamant son départ cet été pour rejoindre les anglais de Leicester City. Une sortie surprenante dans les colonnes de L'Equipe qui n'a toutefois pas fait vaciller le vestiaire et le défenseur de 19 ans, titulaire et performant sur les deux matches suivants face à Strasbourg (2-0) et l'OM (2-0).

Partenaire de Fofana dans l'axe central des Verts, Timothée Kolodziejczak a été lancé par RMC sur ce coup de tonnerre médiatique. L'expérimenté défenseur, qui fait désormais partie des anciens de Claude Puel, a immédiatement éteint tout incendie de vestiaire avec beaucoup de maîtrise.

« Il y a des polémiques, c’est comme ça, dans chaque période de mercato il y a des choses qui se disent. Wesley Fofana, il est jeune, il s’est exprimé dans L’Equipe mais il assume derrière. Cela montre sa forte mentalité, c’est bien pour lui », a expliqué « Kolo », prenant beaucoup de gants pour ne se mettre en porte-à-faux avec personne...