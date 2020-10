ASSE - Mercato : le départ de Fofana ferait vaciller un taulier de Puel

L’ASSE ne traverse pas sa meilleure période de la saison. Après des débuts tonitruants, l’escouade de Claude Puel peine à confirmer et reste sur trois revers d’affilée. Pire, Jessy Moulin est allé chercher le ballon au fond de ses filets à 8 reprises durant ce laps de temps.

Taulier de Puel et en bonne forme depuis qu’il remplace Stéphane Ruffier dans les buts stéphanois, le portier de 34 ans joue de malchance et semble également subir de plein fouet le départ de Wesley Fofana à Leicester dans la dernière ligne droite du mercato. Sans un colosse de sa trempe, Moulin est forcément plus exposé.

Moulin orphelin de Fofana

« Sauvé par la grâce, ses montants et le VAR, Moulin se retrouve aujourd’hui orphelin de sa charnière centrale, Wesley Fofana-Timothée Kolodziejczak, invaincue lors des trois premières journées », a récemment résumé L’Équipe. Puel a confirmé à demi-mots. « On ne perd pas Fofana sans conséquences. C’est un “monstre”. Wesley remplissait beaucoup de cases, il apportait de la confiance et son départ est difficile à digérer. » Quant à « Kolo », suspendu face à l’OGC Nice (1-3), il a purgé son deuxième match de suspension à Metz dimanche (15h). Moulin est encore allé chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises (0-2).