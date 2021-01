ASSE - Mercato : le dossier Mostafa Mohamed enfin bouclé ?

L'information est à prendre avec des pincettes. Notamment car le dossier est sans fin et que Mostafa Mohamed figure bel et bien dans le groupe du Zamalek pour le prochain match du championnat égyptien. Mais on aurait récemment, et enfin, avancé. C'est le compte twitter Sainté Inside qui l'affirme depuis quelques minutes. Le joueur, qui ne vivait pas bien de ne pouvoir changer d'air et de rejoindre le Forez, serait, et le conditionnel reste de rigueur, venu, ce matin, saluer ses partenaires du Zamalek pour leur signifier son départ.

Comme vous le savez, sans doute, et But! Sainté avait été le premier à vous l'annoncer, les discussions entre le club égyptien et celui du Forez achoppent sur les modalités de paiement. Si Mostafa Mohamed est vraiment venu voir ses coéquipiers afin d'évoquer son transfert, ce qui reste à confirmer, la transaction pourrait être officialisée dans les prochaines heures.

Ou pas...