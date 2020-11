ASSE – Mercato : le dossier Slimani pourrait capoter à cause de... l'OL !

15e de L1, l'ASSE reste sur une très vilaine série de 6 défaites en L1 avant de se déplacer à Brest samedi soir. Une série inquiétante, forcément. Si Claude Puel devra composer avec son effectif actuel jusqu'au mois de janvier, il envisage selon L'Equipe de se renforcer en attaque et c'est vers Islam Slimani que le Castrais envisagerait de se tourner.

Lyon s'était déjà intéressé à Slimani cet été

Mais la tâche s'annonce compliquée. Slimani, en fin de contrat au mois de juin, est en rupture de banc depuis son retour de Monaco mais à 32 ans, le Fennec jouit d'un très gros salaire (380 000 € mensuels). Et l'attaquant, qui avait inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives sur le Rocher, garde une belle côte en France. Dans l'émission L'Equipe d'Estelle, hier, le journaliste Nabil Djellit, proche du joueur, a rappelé que Lille, Marseille et Lyon s'étaient intéressés à lui cet été. Et que Lyon pourrait bien revenir à la charge cet hiver. « En cas de départ, je pense que Lyon peut rouvrir le dossier », a glissé le journaliste de France Football. Un dossier qui pourrait dépendre du départ de Memphis Depay à Barcelone, ou de celui de Moussa Dembele.