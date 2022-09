ASSE - Mercato : le Feyenoord a changé de stratégie pour Aouchiche

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est le dernier jour du mercato ! Ce soir à 23h, le marché estival ferme ses portes. Sauf cas exceptionnel, les clubs et les joueurs seront contraints au statu quo jusqu'en janvier. Pour l'AS Saint-Etienne, la priorité est de trouver une porte de sortie à Adil Aouchiche, gros salaire sous contrat pour encore un an. Mais le meneur de jeu de 20 ans n'attire pas les foules après deux saisons très décevantes dans le Forez conclues par une relégation. Et en plus, il est actuellement blessé...

Le Feyenoord est venu aux nouvelles mais uniquement dans le cas où il aurait été contraint de vendre son stratège Orkun Kökcü. Mais aucune offre n'est arrivée pour l'international turc, qui était nominé pour le titre de meilleur joueur d'Eredivisie 2021-22. Néanmoins, selon Voetbal International, les Rouge et Blanc continueraient de surveiller Aouchiche. Ils auraient dans l'idée de revenir à la charge en janvier, quand il sera libre de signer où bon lui semble. Le FR pourrait ainsi recruter le remplaçant de Kökcü à coût zéro... ce qui n'arrangerait pas les affaires de l'ASSE !