ASSE Mercato : le flop Ignacio Ramirez signe chez Messi

Parmi les innombrables flops de l'ASSE sur ces dernières années, qui coûtent si cher à Roland Romeyer, très souvent contraint de sortir le chéquier pour pousser les "boulets" vers la sortie, il y avait eu Ignacio Ramirez, à l'été 2021. L'attaquant uruguayen avait été recruté via les réseaux de Bernard Caiazzo, mais Claude Puel n'en voulait pas et avait estimé que le joueur n'avait pas le niveau de la L1. Pascal Dupraz aussi, puisqu'il ne l'avait pas retenu. Ramirez avait vu son prêt cassé dès la mi-saison, sans jamais avoir vraiment eu sa chance dans le Forez.

Mais depuis, "Colo" enchaîne les buts en Uruguay. Sacré meilleur buteur du dernier championnat avec le Nacional Montevideo, Ramirez, auteur de 20 buts en 2023, vient d'être transféré aux Newell's Old Boys, le club formateur de Lionel Messi, qui souhaiterait y terminer sa carrière après son expérience en MLS à Miami. Il s'est engagé pour 4 ans.

