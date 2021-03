ASSE - Mercato : le grand déballage de Wesley Fofana sur Puel et les dirigeants !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Wesley Fofana (20 ans) a déjà bien grandi. Transféré de l’ASSE à Leicester au mercato estival, le jeune défenseur central semble bien parti pour disputer la prochaine Ligue des champions puisque les Foxes comptent 8 points d'avance sur West Ham en Premier League.

Conscient de gravir les échelons à vitesse grand V, l’ancien stoppeur de l’ASSE ne boude pas son plaisir mais revient sur les coulisses de son départ avec une pointe d’amertume en raison des tumultes que celui-ci a pu provoquer à l’époque.

« Des choses ont été dites, mais je n'ai pas laissé cela m'affecter »

« Quand Leicester est venu me chercher, ils ont présenté leur projet et j'étais sûr à 100% que c'était là que je voulais aller. Saint-Étienne n'était pas d'accord avec moi. Je voulais partir, ils ont dit non. L'entraîneur ne voulait pas non plus que j'y aille. Certains supporters n'étaient pas satisfaits de moi. C'était vraiment difficile pour ma famille, a-t-il déclaré dans The Telegraph. Des choses ont été dites, mais je n'ai pas laissé cela m'affecter. J'ai construit un mur autour de moi et je savais que je prenais la bonne décision. Ils voulaient ce qu'il y avait de mieux pour leur équipe, je peux le comprendre. »