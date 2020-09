ASSE - Mercato : Romeyer refuse une solution miracle pour ferrer le latéral et l’attaquant

Wesley Fofana est placé au cœur du projet de l’ASSE. Auteur de 27 toutes compétitions confondues (2 buts), le défenseur central a prolongé en avril mais cela n’a pas refroidi ses prétendants au mercato. L’été dernier, L’Équipe rappelle que Salzbourg avait proposé 4,5 M€, que l’ASSE avait repoussé après une légère réflexion. Cet hiver, l’AS Monaco et surtout le RB Leipzig avaient fait monter les enchères. Le club allemand les avait portées à 20 M€.

Après avoir proposé 15 M€, puis 18 M€ au sortir du confinement, l’AC Milan pourrait s’aligner. Et Leicester serait prêt à surenchérir et pourrait proposer 25 M€ ! Cela ne devrait pas être suffisant pour faire craquer les Verts. Si Roland Romeyer rêve de voir Fofana battre le record de William Saliba, vendu 25 M€ plus 5 M€ de bonus à Arsenal en juillet 2019, un montage pourrait-il le faire changer d’avis ?

Romeyer refuse un montant séduisant pour Fofana

« L’ASSE pourrait obtenir d’être payé cash, avec un pourcentage sur la future revente et/ou faire glisser un ou deux joueurs dans la transaction (type le latéral gauche et/ou le numéro 9 recherchés par le club) », glisse le quotidien sportif, en précisant que le co-président des Verts refuse un tel montage pour Fofana. Pour recruter des renforts d’ici au 5 octobre, il faudra donc être encore plus inventif.