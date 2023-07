ASSE – Mercato : le LOSC et le Stade Rennais foncent sur une ex cible de Batlles

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

En quête d'un deuxième gardien pour remplacer respectivement Benoît Costil - en partance pour la Bretagne (Concarneau?) - et Dogan Alemdar (Troyes?), le LOSC et le Stade Rennais sont en bataille pour le même portier : Gauthier Gallon (ESTAC, 30 ans). C'est en tout cas ce qu'annonce Mohamed Toubache-Ter.

Avantage Rennes pour Gallon

En partance de Troyes où il n'a plus qu'un an de contrat, celui qui était pisté il y a un an et cet hiver par son ancien coach Laurent Batlles (ASSE) n'a pas encore officiellement tranché même s'il penche plutôt vers le club breton.

« Le Stade Rennais a de l'avance mais rien de fait encore : côtoyer la légende Mandanda joue beaucoup. Florian Maurice est la manœuvre », indique l'insider. Décidément les Rouge et Noir sont très chaud en ce début d'été...

