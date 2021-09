ASSE - Mercato : le magicien Soucasse a signé 3 renforts cet été !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ignacio Ramirez a été la seule recrue estivale de l’ASSE au mercato. L’attaquant uruguayen, âgé de 24 ans, est arrivé en provenance du Liverpool FC Montevideo ce week-end et aura la lourde charge d’être LE remplaçant tant désiré depuis le départ de Robert Beric à Chicago.

Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE, est revenu sur les coulisses du mercato des Verts et confirme que la stratégie du club forézien n’a pas bougé d’un iota depuis le début de l’été. Avec un recrutement bien plus malin que certains veuillent bien le croire...

« On n’a menti à personne. Quand vous avez des moyens limités, vous identifiez les postes prioritaires, a-t-il souligné dans Le Progrès. Il y en avait trois, dont deux attaquants. On a été heureux que Romain revienne et on a pu recruter en prêt Ignacio Ramirez. C’est un bon joueur avec une belle réputation de buteur. Pour ce qui est du défenseur, Mickaël Nadé a su saisir sa chance. On aurait pu transférer des joueurs majeurs du club qui ont fait l’objet d’offres. Les actionnaires ont fait le choix ambitieux de privilégier la performance sportive à des perspectives de plus-values économiques. »

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

VAMOS !

Présentation de Juan Ignacio Ramirez l'attaquant uruguayen qui est la seule recrue estivale du mercato de l'ASSE !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/yClqwCSPiU — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 7, 2021