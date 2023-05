Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Le maintien assuré, l'ASSE commence déjà la préparation de la saison prochaine. En plus de conserver les artisans de la remontada (Charbonnier, Krasso, Nkounkou, Cafaro), les Verts planchent sur le recrutement d'un nouveau meneur de jeu. Une arrivée à moindre frais qui pourrait être celle du meilleur joueur de National 1. En effet, comme rapporté depuis plusieurs semaines, l'ASSE marque à la culotte l'ailier de Concarneau Amine Boutrah mais également l'attaquant de Dunkerque Rayan Ghrieb. En plus de s'affronter pour rejoindre les Verts, les deux hommes seront encore l'un face à l'autre le 21 mai prochain, en compagnie de Fadh El Khoumisti, pour le titre de meilleur joueur de 3ème division. Les deux révélations du National ont en effet été nommé pour ce titre de prestige qui fut notamment remporté en 2016 par Nicolas Pépé.

Boutobba, une piste à oublier pour cet été

Si les Verts regardent ce qui se passe en National 1, ce n'est en revanche plus le cas du côté de Niort. Bien qu'on a longtemps prêté à l'ASSE la volonté de faire signer Bilal Boutobba, en fin de contrat cet été chez les Chamois et auteur de 10 buts et 4 passes décisives cette saison en Ligue 2, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

L'ancien Marseillais ne faisait pas l'unanimité chez les décideurs stéphanois qui ont décidé de laisser filer cette piste. D'après L'Equipe, Clermont serait aujourd'hui qui est en pôle sur le dossier Boutobba devant les Girondins de Bordeaux et le FC Metz.

