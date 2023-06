ASSE - Mercato : le milieu de terrain fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Il faut changer quelque chose c'est certain

« Il n'y a rien de surprenant à ce que Laurent Batlles souhaite modifier son milieu de terrain. J'ai trouvé ce secteur assez défaillant tout au long de la saison même s'il y a eu un bon passage à la fin de l'hiver autour du trio Monconduit-Bouchouari-Moueffek. J'ai trouvé Monconduit plutôt intéressant sur cette deuxième partie de saison, il me semble qu'il commençait à prendre pas mal de place avant de se blesser. C'est d'ailleurs pendant son indisponibilité que l'équipe a un peu flanché, sur la fin, avant de bien terminer à son retour. Sportivement, je ne vois pas l'intérêt de se séparer de lui et je ne suis pas convaincu que Lamine Fomba soit meilleur, mais il semblerait que la remise en cause de l'ancien amiénois dépasse le simple cadre du terrain. Cela vaut aussi pour Benjamin Bouchouari, montré du doigt semble-t-il pour une « melonite » tout autant que pour son rendement. Les qualités techniques du petit marocain sautent aux yeux mais il a laissé tout le monde sur sa faim, ses stats en attestent (1 but, 0 passe)... Pas sûr qu'il soit adapté à la L2.

Fomba-Moueffek devant la défense avec un bon meneur de jeu, ça pourrait le faire

Perso, quand on voit les faibles stats du duo Bouchouari-Lobry (2 buts et 3 passes décisives à eux deux) et le nombre de buts encaissés par l'équipe (51), je me dis qu'il serait préférable d'aligner un milieu de terrain plus porté vers la récupération du ballon. Seul Moueffek me semble indiscutable. Je trouve Bouchouari trop léger, comme Chambost, Lobry trop lent, pas assez efficace, et j'ai des doutes sur Fomba. A ce poste de sentinelle, je regrette que l'ASSE n'ait pas fait l'effort l'été dernier sur un joueur comme Mohamed Kaba (5 buts, 4 passes décisives avec Valenciennes, à 21 ans). Ma seule certitude, en fait, c'est que Batlles n'a pas réussi à trouver un vrai équilibre et que cela passe par du changement au milieu. Alors quitte à miser sur Fomba et Moueffek, j'associerais les deux devant la défense en recrutant un bon meneur de jeu, capable d'apporter des buts et des passes. Surtout avec le départ de Krasso... »

Laurent HESS

Ce n'est pas le secteur prioritaire

« Le remplacement de Jean-Philippe Krasso, la nécessité de se doter d'un secteur défensif fiable... Quand je vois les chantiers de l'été à l'ASSE, j'ai du mal à me dire que la question du milieu de terrain soit si épineuse que ça. Sur la saison, l'entrejeu n'a jamais été le souci principal de Laurent Batlles.

Ok, tous les milieux de terrain ont « manqué de statistiques » mais aucun des (nombreux) choix à disposition du coach n'a réellement déçu. Oui, on était en droit d'attendre plus de Thomas Monconduit par rapport à son CV. Je peux aussi comprendre que le comportement de Benjamin Bouchouari agace et qu'on voit en l'international marocain une opportunité de rentrer un peu d'argent dans les caisses. Malgré tout, je trouve dommage de « casser » un secteur de jeu où la concurrence a tiré tout le monde vers le haut.

Dylan Chambost aurait-il pu aussi bien finir la saison s'il n'avait pas été poussé sur le banc par Victor Lobry ? Le fait d'avoir des joueurs à un niveau homogène et proche était à mon sens l'une des richesses de l'effectif stéphanois en 2022-23. Je suis d'accord pour faire du qualitatif plutôt que du quantitatif sur le Mercato d'été mais j'ai peur qu'on crée davantage un nouveau souci qu'une solution en retouchant un secteur qui fonctionnait... »

Alexandre CORBOZ