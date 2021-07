ASSE - Mercato : le mystère Kechrida s’amplifie, un plan B déjà à l’étude ?

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Bien malin qui pourrait prédire avec certitude absolue l’avenir de Wajdi Kechrida (25 ans). Cité comme proche de l’ASSE depuis des semaines, le latéral droit marocain est à Nice depuis une semaine mais n’a toujours pas clarifié son cas personnel.

Tout juste sait-on qu’il s’entraîne tous les jours et qu’il vient de publier un message énigmatique en parlant de belle opportunité et de grosse préparation. En attendant, l’ASSE aurait déjà lancé un plan B en la personne de Sofiane Alakouch (22 ans), joueur du Nîmes Olympique déjà cité chez les Verts plus tôt cet été.

« La situation avec W.Kechrida s’enlise, fait observer l’insider GaëlB42 sur Twitter. Le plan B se nomme (toujours) S.Alakouch. Les discussions s’accélèrent. » Le Croco est estimé à 2 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

