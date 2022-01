ASSE - Mercato : le nom de la prochaine recrue dévoilé !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La saison morose de l’ASSE se poursuit. Hier, les Verts ont été incapables de s’offrir un petit rayon de soleil dans leur quotidien en sombrant en 8es de finale de Coupe de France contre Bergerac (0-1). Pascal Dupraz était remonté mais pourrait retrouver le sourire plus vite que prévu. Interrogé hier soir au micro d’Eurosport 2 après la rencontre, Timothée Kolodziejczak a dévoilé en exclusivité l’arrivée d’Enzo Crivelli dans les rangs de l’ASSE !

« C’est vrai que ça met un petit coup au moral, on passe limite pour des cons, mais une autre compétition arrive la semaine prochaine contre Montpellier mais On va être renforcés : Elia (Mangala) arrive, Wahbi aussi (Khazri, revient de la CAN), (Enzo) Crivelli va signer. On a Baky (Sako), Romain (Hamouma) revient.... Il y a beaucoup d’expérience, des joueurs de haut niveau. On va en avoir besoin. »

Malgré une nouvelle claque qui fait tache, le capitaine stéphanois du soir a tenté de positiver et rappelant un « état d’esprit toujours bon » dans le vestiaire de l’ASSE.

90e+3 : ⏹ Le piège s'est refermé sur les Verts... Félicitations au @BPFC24 et bonne chance pour la suite de cette aventure en @coupedefrance.



🔵 1-0 🤍 #BPFCASSE pic.twitter.com/dLixWtx9W0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 30, 2022