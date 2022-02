ASSE - Mercato : le nouveau Saint-Maximin au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Cela fait désormais quelques années que l'AS Saint-Etienne sort de très bons joueurs de son centre de formation mais n'a pas vraiment le temps d'en profiter. Le dernier exemple en date a pour nom Wesley Fofana, qui a quitté le Forez après une petite saison professionnelle dans les jambes, direction Leicester afin de renflouer les caisses. Avant lui, William Saliba ou encore Allan Saint-Maximin ont été sacrifiés pour la bonne cause. Ce dernier n'a, il est vrai, que trop rarement eu sa chance à l'époque de Christophe Galtier, ce qui l'a incité à accepter l'offre de Monaco à l'été 2015 après seulement 17 matches en Vert.

"Il dégage une puissance et une rapidité rarement vues"

Aujourd'hui, Saint-Maximin fait les beaux jours d'un Newcastle en train de bâtir une grosse équipe autour de lui grâce à des fonds saoudiens. Mais il est possible d'admirer son clone en Ligue 1 tous les week-ends. En effet, au cours d'un dossier consacré aux talents de demain, France Football a mis en avant l'ailier ghanéen du Stade Rennais Kamaldeen Sulemana, arrivé l'été dernier moyennant 16 M€. Son compatriote Alexander Djiku (Strasbourg), interrogé pour l'occasion, lui a trouvé une vraie ressemblance avec l'ancien Vert.

« C’est un très bon dribbleur, qui crée beaucoup d’incertitudes avec le ballon. Il t’oblige à rester concentré et attentif. Il me fait penser à Allan Saint-Maximin. Il dégage une puissance et une rapidité rarement vues, tout en maniant parfaitement le ballon des deux pieds, en utilisant aussi beaucoup son jeu de corps. » Il est vrai que l'un comme l'autre deviennent inarrêtables quand ils sont lancés avec le ballon. Le RC Lens, qui avait encaissé un but splendide de Sulemana lors de son premier match en France en août, ne dira pas le contraire...

Kamaldeen Sulemana est mis à l'honneur !https://t.co/Hl6rFYZK25 — Stade Rennais Online (@S_R_Online) February 15, 2022