ASSE - Mercato : le point de départ du mal entre Ruffier et Puel enfin dévoilé

Le départ de Stéphane Ruffier (34 ans) n’est pas passé inaperçu. Officialisé ce lundi par l’ASSE, celui-ci met fin à une belle aventure entamée en 2011 entre les deux parties. Depuis cette annonce, le gardien basque reçoit des hommages en cascade. Christophe Galtier et Fabrice Grange, sans compter ceux des supporters plus anonymes ont inondé un joueur qui songe à prendre sa retraite. Son ami Manu Lonjon a confirmé que l’idée d’une retraite anticipée pourrait se concrétiser dans les semaines à venir dans l’esprit de Ruffier, qui pourrait aussi se donner un dernier challenge si le cœur lui en dit.

« Ruffier balance, comme il en a l'habitude »

En attendant, Mohamed Bouafsi a remué le couteau dans la plaie et révélé la véritable origine de la perte de confiance de Claude Puel à son égard. Elle serait purement sportive. « Ruffier balance, comme il en a l’habitude une chandelle en touche au loin alors qu’il peut relancer sur un autre coéquipier et Puel a pété un câble en lui demandant de relancer proprement, a expliqué le journaliste de RMC Sport. Ruffier prononce alors un mot pas très sympathique sur le terrain, leur embrouille a continué dans le vestiaire et c’est parti de là. » On ne saurait situer le match en question mais un tel éclat de voix entre les deux hommes avait eu lieu à Bordeaux il y a quelques mois. Le vrai point de départ de leur éloignement ne serait-il finalement pas les déclarations de son agent Patrick Glanz début 2020 ?