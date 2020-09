ASSE – Mercato : le point sur les indésirables, au cas par cas

Si Yann M'Vila (Olympiakos), Loïs Diony (SCO Angers) ou Assane Dioussé (prêté à Ankaragücü) ont contribué au plan dégraissage de Claude Puel à l'ASSE, les objectifs de ventes ne sont pas encore réalisé. Et la menace plane toujours au dessus des têtes de Denis Bouanga et Wesley Fofana. Si, jusqu'à présent, Saint-Etienne a su résister aux assauts pour ses joueurs les plus bankables, cela s'est quand même compliqué avec le second nommé qui a réclamé il y a une quinzaine de jours qu'on le laisse filer du côté de Leicester City.

5 indésirables, près de 20 M€ d'économie salariale

Toujours est-il que, face à la DNCG, le club s'est engagé à faire rentrer 15 M€ cette saison. Grâce aux ventes de Franck Honorat à Brest et Vagner Dias Gonçalves à Metz, 8 M€ ont été récupérés. Il en reste donc 7 à trouver. Initialement, la vente d'Harold Moukoudi aurait pu finir de compléter l'objectif mais le défenseur ligérien n'a pas eu les offres escomptées de Premier et le scénario le plus probable est qu'il reste un an de plus. M'Vila et Diony partis libre, il convient désormais reconstituer, brique par brique, les 7 M€ manquants dans le prévisionnel. Si possible avec les quelques indésirables toujours à quai à deux semaines de la fin du marché et pour qui on espère que ça s'animera dans les prochaines semaines.

Si dégager des liquidités est une option, baisser ses charges salariales en est une autre. Un budget se construit sur un équilibre de recettes et de dépenses. A défaut d'obtenir les recettes souhaitées, il est toujours possible d'abaisser la masse salariale. Aujourd'hui, le « gras » concerne cinq joueurs à plus de 50 000€ : Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Miguel Trauco et Sergi Palencia. Si l'ASSE parvient à faire partir tout ce beau monde, cela peut lui rapporter jusqu'à 13 M€ dans la vision la plus optimiste... Mais l'économie en terme de masse salariale n'est pas négligeable. Sur la durée des contrats, c'est au bas mot 20 M€ qui seraient économisés. 11 M€ rien que sur l'exercice 2020-21, le plus « sensible » pour les Verts. Forcément, cela pousse à une réflexion plus approfondie. Analyse au cas par cas.

Wahbi Khazri (attaquant, 29 ans)

Le cas du Tunisien, plus gros salaire du vestiaire, est sensible. En effet, Claude Puel lui a signifié qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il ne serait pas retenu en cas d'offres. Reste qu'en plus de l'indemnité réclamée pour son transfert, le salaire XXL pose bien des soucis aux clubs intéressés. En France, personne ne compte s'aligner. En Espagne, où il suscite quelques intérêts, le natif d'Ajaccio est aussi considéré comme très cher. La Turquie, d'où il aurait reçu des offres, est une option sérieusement étudiée même si Wahbi Khazri privilégie un rebond dans un championnat plus renommé.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR KHAZRI Fin de contrat : 2022 Transfert espéré : 5 M€ Economie salariale possible (sur la durée du contrat) : env. 8 M€

Ryad Boudebouz (milieu offensif, 30 ans)

Depuis le départ de Yann M'Vila, l'Algérien est devenu avec Stéphane Ruffier le 2e plus gros salaire du vestiaire avec des émoluments avoisinant les 200 000€ brut par mois. Arrivé il y a un an du Bétis Séville, Boudebouz est autant victime de sa première saison décevante dans le Forez que de l'arrivée d'Adil Aouchiche à qui il faut faire de la place. Même s'il n'a pas une grande vie de partir, l'ancien Montpelliérain est aujourd'hui poussé vers la sortie. S'il dispose de quelques courtisans dans le Golfe, Ryad Boudebouz n'est pas très chaud à l'idée d'y aller, se considérant encore comme suffisamment compétitif pour regagner sa place à l'ASSE.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR BOUDEBOUZ Fin de contrat : 2022 Transfert espéré : entre 3 et 4 M€ Economie salariale possible (sur la durée du contrat) : env. 5 M€

Stéphane Ruffier (gardien, 33 ans)

Depuis qu'il s'est mis hors jeu en février après la sortie de son agent, le Bayonnais n'entre plus du tout dans les plans de Claude Puel, relégué au 4e rang de la hiérarchie derrière Moulin, Bajic et Green. Mais Stéphane Ruffier a du caractère et entend faire payer rubis sur ongle à son manager général sa mise à l'écart. Lancé dans une bataille par avocat interposé à chaque blâme ou pique médiatique qu'il reçoit de son club, « Ruf » n'a aucune intention de partir cet été même si l'ASSE est prête à le libérer de son contrat. A 33 ans et à un an de sa retraite sportive, l'ancien gardien de Monaco a déjà refusé plus d'une demi-douzaine de sollicitations. Y compris en Ligue 1. Ce ne sera pas simple de le faire partir d'ici au 5 octobre.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR RUFFIER Fin de contrat : 2021 Transfert espéré : libre Economie salariale possible (sur la durée du contrat) : 2,8 M€

Miguel Trauco (latéral gauche, 28 ans)

Relégué très loin dans la hiérarchie des latéraux gauches (y compris derrière certains non spécialistes du poste comme Yvann Maçon), le Péruvien a réclamé de quitter l'ASSE dès le début du Mercato avec l'espoir d'un joli rebond en Europe. Problème : les Verts – qui ont récupéré le meilleur latéral de la Copa America pour trois fois rien il y a un an – ne désespèrent pas de faire une plus-value sur son dos. Cette situation lui a d'ailleurs coûté son transfert à l'Olympiakos. Malgré cette difficulté, les agents de Miguel Trauco font des pieds et des mains pour lui dégotter un nouveau point de chute. L'un des partants les plus probables du club des 6 avec Wahbi Khazri et Assane Dioussé.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR TRAUCO Fin de contrat : 2022 Transfert espéré : entre 2 et 3 M€ Economie salariale possible (sur la durée du contrat) : env. 2 M€

Sergi Palencia (latéral droit, 24 ans)

Complètement mis de côté par un Claude Puel pas franchement fan de son profil et qui ne l'a plus convoqué depuis le 18 janvier dernier face au Paris FC (sur le banc pendant 90 minutes), l'ancien pensionnaire de la Masia du FC Barcelone est parti pour une galère de trois saisons dans le Forez. A ce jour, aucune offre n'est arrivée pour l'ancien Bordelais. L'ASSE est à l'écoute de tout et ne sera pas très regardante sur l'indemnité de transfert.