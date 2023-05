ASSE - Mercato : le principal chantier de Perrin et Batlles a filtré

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Lors de la première partie de saison, rien n'allait à l'ASSE hormis Jean-Philippe Krasso. Mais malgré les buts de l'attaquant ivoirien, l'équipe a conclu l'année 2022 à la dernière place du classement. Pour éviter la catastrophe d'une deuxième relégation consécutive, les dirigeants ont desserrer les cordons de la bourse et réalisé un gros recrutement hivernal. Pour une réussite immédiate puisque les Verts se sont extirpés de la dernière place du classement pour se fixer en milieu de tableau.

Une défense aussi poreuse après janvier qu'avant

Néanmoins, un gros point noir demeure dans cette deuxième partie de saison globalement réussie : la défense. Avec 55 buts encaissés, elle est la 18e de la division. Et comme l'a démontré une étude d'Evect, elle est quasiment aussi friable depuis janvier (1,4 but encaissé par match en moyenne) qu'avant (1,6). Loïc Perrin et Laurent Batlles n'auront pas manqué de le noter. Et l'on connaît donc la priorité estivale en matière de recrutement...

Pour résumer L'ASSE a réalisé une deuxième partie de saison de très bonne facture, qui lui a permis de quitter la dernière place du classement et de remonter en milieu de tableau. Mais ce n'est pas grâce à sa défense, qui demeure le gros point faible.

