ASSE - Mercato : un nouveau cas Fofana se profile avec Gourna-Douath !

Qu'ont en commun William Saliba et Wesley Fofana ? Ils évoluent tous les deux au poste de défenseur central, ils ont été formés à l'ASSE et ont été vendus après une saison de L1 dans les jambes à un club anglais (Arsenal pour l'un, Leicester pour l'autre). Mais ce n'est pas tout : les deux ont laissé des regrets dans le Forez, où l'on estime que les Verts auraient pu obtenir plus au niveau indemnité s'ils avaient conservé leur pépite au moins une saison supplémentaire.

Les Verts réclameraient 20 M€

Pour éviter de voir partir leur prometteur milieu de terrain de 17 ans, les dirigeants stéphanois aimeraient bétonner son contrat. Seulement, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, au cas où ils n'y parviendraient pas, ils ont l'intention de réclamer une indemnité qui ferait doucement rigoler à l'étranger : "Même si Saint-Étienne désire prolonger (conserver) son milieu de terrain en la personne de Lucas Gourna-Douath, le board stéphanois serait sur le point de mettre la barre très haute. Si un club désire le joueur, faudra mettre 20 M€".

Pas de quoi rebuter les clubs anglais pour qui vingt millions ne représentent pas grand-chose, même en période de crise sanitaire. Le risque de voir un nouveau cas Fofana se reproduire est donc grand dans le Forez…