ASSE - Mercato : le PSG a remis une cible de Puel sur les rails

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Angelo Fulgini s’est confié à Ouest France sur son état de forme avant d'affronter l'ASSE. Convoité par les Verts l’an dernier, le numéro 10 s’est dit en pleine confiance suite à son but face au PSG. « Mon but à Paris m'a fait énormément de bien. J’avais eu des occasions lors des matchs précédents, mais je n’avais pas su être efficace. Je sors d’une période où je n’étais pas très bien, durant laquelle mon football n’a pas été très bon. Ça va me redonner confiance. C’est difficile à expliquer, mais on n’imagine pas tout ce qu’un simple but peut apporter », a-t-il déclaré.

Angelo Fulgini est notamment revenu sur ses difficultés à s’intégrer dans le nouveau système en 3-4-1-2 de Gérald Baticle même s’il le remercie pour la confiance qu’il continue à lui accorder. « Gérald Baticle m’a maintenu sa confiance, a continué de me faire jouer malgré mes mauvais matchs. Il m’a aussi dit qu’il était confiant pour la suite. ». Il se tourne désormais sur son déplacement à Geoffroy Guichard. « Ils ont senti que ce but à Paris me faisait du bien, j'en ressens les bienfaits. Ce serait trop facile si tout était tout le temps rose. Le foot, une carrière, ce n’est pas ça. Il faut savoir vite passer à autre chose. Et après ce but, je l’ai pensé immédiatement : ma saison est enfin lancée. »

#ASSE Fulgini, faut le gêner ! (3) : Convoité par l'ASSE l'an dernier, le milieu offensif angevin Angelo Fulgini explique dans Ouest-France qu'il a retrouvé de la confiance avant de défier les Verts demain soir à Geoffroy-Guichard. Extraits....https://t.co/DGALLxYSKM — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) October 21, 2021