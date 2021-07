ASSE - Mercato : le RC Lens offre à Puel un buteur estampillé FC Nantes sur un plateau

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

But! Saint-Étienne en a fait la révélation plut tôt cette semaine : Thomas Henry plaît à l’ASSE. Passé dans les rangs du FC Nantes, l’attaquant évolue désormais à l’OH Louvain et vient de planter pas moins de 21 buts dans le championnat belge lors de la saison écoulée !

L’affaire semble donc plutôt alléchante sur le papier pour des Verts qui ont validé le profil de l’attaquant de pointe de 26 ans. Le RC Lens est également venu aux renseignements ces derniers jours. « Thomas Henry est loin d’être une priorité pour le board lensois. Il est peu probable qu’il arrive à Bollaert même si rien n’est impossible. Lens a son idée concernant le poste d’attaquant », précise toutefois le compte MSV Foot.

En parallèle, les Sang et Or pourraient s'être orientés sur une autre piste déjà évoquée ce matin : Facundo Ferreyra (30 ans, libre). Sans le RC Lens dans la course, les Verts pourraient de leur côté voir un rival de taille leur laisser le champ libre pour Henry.

🚨Information concernant le #RCLens:



Thomas Henry est loin d’être une priorité pour le board lensois. Il est peu probable qu’il arrive à Bollaert même si rien n’est impossible. Lens a son idée concernant le poste d’attaquant (pas d’info à ma connaissance). #MSVFoot pic.twitter.com/O8PZcgdl7T — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) July 10, 2021