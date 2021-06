ASSE - Mercato : le RC Strasbourg et le Stade Rennais sabordent une piste de Puel !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Le feuilleton Loïc Badé repart de plus belle ! L’Équipe, hier, a fait un point sur ce dossier complexe en confirmant que le défenseur central du RC Lens intéresse toujours le Stade Rennais. Florian Maurice viendrait ainsi de formuler une première offre qui se monterait à 13 M€ plus 2 M€ de bonus.

« Le RCL voudrait 25 M€, mais espère surtout garder une saison de plus son défenseur également suivi par Brighton, Villarreal et l’AC Milan. Les dirigeants lensois s’appuient sur les ventes récentes des jeunes stéphanois Wesley Fofana (à Leicester pour 35 M€ en 2020) et William Saliba (à Arsenal pour 30 M€ en 2019) pour justifier leur prix », précise le quotidien sportif.

Si cette opération venait à échouer, le plan B du SRFC se nomme Cédric Hountondji (27 ans). L’international béninois sort d’une saison pleine (37 matches) avec Clermont et a l’avantage d’avoir été formé au Stade Rennais. Le club auvergnat semble pour l’instant fermé à la perspective de vendre son défenseur central, sous contrat jusqu’en 2023. Toujours d’après L’Équipe, le RC Strasbourg s’est aussi penché sur son profil avec la probable vente de Stefan Mitrovic à Getafe. Comme déjà évoqué, Daniel Congré (36 ans) est aussi ciblé par le club alsacien dans l'axe.

