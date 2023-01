ASSE - Mercato : le recrutement à l'arrêt faute de départs chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Non seulement Gabriel Silva, écarté depuis plusieurs semaines, est toujours là et n'a pas d'offres à six mois du terme de son contrat mais, si l'on en croit le site En vert et contre tous, cela ne se bouscule pas davantage pour les autres joueurs disposant d'un bon de sortie.

Les Verts n'arrivent pas à vendre

Si Saint-Etienne espère pouvoir attirer encore au moins un latéral gauche en janvier et dispose de trois pistes à l'étranger, la priorité va désormais aux départs. Dans les buts, Etienne Green, qu'on annonce un peu partout, n'a fait l'objet que de prises de renseignements sans offres et Matthieu Dreyer peut partir s'il trouve un projet.

Derrière, la porte pourrait aussi s'ouvrir à Saïdou Sow, Mickaël Nadé ou Sergi Palencia mais, là aussi, il n'y a pas de propositions. Il n'y a pas non plus foule pour Charles Abi, poussé vers la sortie depuis cet été et n'entrant pas dans les plans de Laurent Batlles. Evoqué pour un retour à Qarabag, Ibrahima Wadji n'a pas non plus reçu d'offres concrètes.

Le départ de Krasso, la condition pour accueillir Cardona ?

Quant à Jean-Philippe Krasso, à six mois du terme de son contrat, l'Ivoirien ne partira pas pour partir et il faudra une sérieuse proposition pour l'inciter à plier bagage et s'asseoir sur la carotte d'une prime à la signature juteuse en juin. Le départ de Krasso est d'ailleurs la condition sine qua none à la venue du brestois Irvin Cardona.