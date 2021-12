ASSE - Mercato : le recrutement torpillé en interne ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En ce mois de janvier où elle va devoir bien recruter pour se renforcer et mener à bien son opération maintien, l'ASSE peut se féliciter que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo aient pris du recul. Ce sont désormais le président exécutif, Jean-François Soucasse, et le coordinateur sportif, Loïc Perrin, qui ont en mains les destinées du club, avec Pascal Dupraz. Une bonne chose à en croire Romain Molina car l'ambiance entre les deux principaux actionnaires était détestable.

"Cette dualité rejaillie dans tout le club et encore plus aujourd'hui parce qu'il y a un désintérêt de plus en plus grand des propriétaires qui attendent la vente du club davantage que sa survie, a expliqué Molina dans un live. Si la vente pouvait intervenir avant la fin de saison, ce sera mieux même si Bernard Caiazzo mise énormément sur la nouvelle société commerciale de LFP qui pourrait permettre un nouvel eldorado espéré par de nombreux présidents. Cette gestion, je n'ai pas de mots, on a carrément des entretiens où Bernard Caiazzo ou Roland Romeyer se permet d'insulter son comparse si bien que des joueurs, agents ou d'autres personnes ne veulent pas aller à Saint-Étienne tellement ça sent la poudre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque camp a ses personnes à l'intérieur du club, ce qui fait que c'est une pétaudière et que c'est impossible de travailler."

Bernard Caiazzo ne gérant quasiment plus le club puisque résidant à Dubaï, on se demande bien lequel des deux présidents a pu insulter l'autre auprès des joueurs ou des agents…

Quand tu vends une maison à rénover au prix du neuf forcément c'est compliqué à trouver preneur. Retrouvez toutes ces infos dans l'excellente vidéo de @Romain_Molina ici https://t.co/mx17QWl4Zh — tchefari (@tchefari) December 24, 2021