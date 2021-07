ASSE – Mercato : le SCO Angers calme les ardeurs pour Fulgini

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Comme révélé hier, plusieurs clubs comme l'ASSE, l'OGC Nice ou encore l'AS Monaco se sont renseignés sur la situation d'Angelo Fulgini (SCO Angers, 24 ans). Il faut dire qu'avec la rétrogradation à titre conservatoire de son club, l'ancien milieu du VAFC pourrait faire l'objet d'une solde intéressante sur son prix de départ.

Le SCO Angers va régler l'urgence DNCG sans vendre ses joueurs

Pour autant, si certains espèrent un rabais pour récupérer rapidement et à moins de 15 M€ le milieu créatif du SCO, ils vont être déçus. Angers, qui selon le président Saïd Chabane a obtenu le chèque de Wolverhampton pour Rayan Aït-Nouri (11 M€) « mais trop tard », va faire appel de la décision de la DNCG et devrait réintégrer la Ligue 1.

« Il n'y a pas d'inquiétudes à avoir. C'est le cheminement normal. On va faire appel lundi », a fait savoir le dirigeant qui va combler le reste du trou avec un prêt bancaire et sera opérationnel pour l'audition du 12 juillet. D'après L'Equipe, la décision de la DNCG « n'incitera pas le SCO à vendre plus vite » ses meilleurs joueurs.