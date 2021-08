ASSE - Mercato : le Stade de Reims entre dans la danse pour une piste de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis le début du mercato estival, le nom de Lucien Agoumé est revenu avec insistance du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais les Verts ne sont pas les seuls sur les traces du milieu défensif français de l'Inter Milan, prêté à La Spezia la saison dernière.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Stade de Reims, les Girondins de Bordeaux, le Stade Brestois et l'ESTAC se seraient déjà positionnés sur l'ancien Sochalien. Sassuolo, l'Udinese, Boulogne, Cagliari et plusieurs clubs allemands auraient également fait part de leur intérêt.

Toujours selon Foot Mercato, le joueur de 19 ans privilégierait un retour en France. De son côté, l'Inter Milan voudrait le prolonger et le prêter sans inclure d'option d'achat.

