ASSE – Mercato : le Stade Rennais est aussi prêt à sauter sur le dossier Fofana !

Hier soir, dans les colonnes de L'Equipe, Wesley Fofana (AS Saint-Etienne, 19 ans) est sorti du bois. Quelques heures après l'annonce par Claude Puel de sa volonté de le conserver, le jeune défenseur des Verts a réclamé son départ, annonçant s'être mis d'accord avec le club anglais de Leicester City. Un transfert qu'il « serait fou » de refuser autant au niveau économique que sportif.

Fofana, l'impossible fantasme breton ?

La prise de parole de Fofana s'est accompagnée d'une offre des Foxes à hauteur de 29 M€ afin de faire vaciller les dirigeants de l'ASSE, initialement désireux de poursuivre avec le jeune Marseillais... Mais si l'ancien comparse de William Saliba a choisi Leicester, d'autres clubs sont encore prêts à le détourner du Forez.

Si l'on en croit Téléfoot, le Stade Rennais – qui est toujours en quête d'un défenseur central droitier – demeure intéressé par Wesley Fofana et compte bien profiter de l'ouverture. Les Rouge et Noir pourraient même prochainement se mettre sur les rangs. Si Rennes a changé de braquet avec la Ligue des Champions, on voit cependant mal les Bretons s'aligner sur la très généreuse offre de Leicester City. Surtout que la priorité de Florian Maurice semble plutôt être au recrutement d'un ailier fort sur qui Rennes est disposé à miser beaucoup (Boga ? Reine-Adélaïde?)...