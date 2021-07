ASSE - Mercato : le successeur d'Hamouma prêté par Galtier ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Romain Hamouma pas prolongé, Wahbi Khazri poussé vers la sortie à cause de son gros salaire, Denis Bouanga possiblement vendu pour équilibrer les comptes, l'ASSE va se retrouver avec les seuls Charles Abi et Jean-Philippe Krasso en attaque pour débuter la saison. Recruter à ce poste est une nécessité et, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, Claude Puel lorgne du côté de son ancien club, l'OGC Nice.

Le manager des Verts voudrait se faire prêter le jeune Suisse Dan Ndoye (20 ans). L'ironie de la situation veut que Romain Hamouma soit dans les petits papiers de Christophe Galtier et des Aiglons, ce qui boucherait l'horizon de Ndoye, dont le profil est similaire, qui irait donc le remplacer à Saint-Etienne. La saison passée, le Suisse a joué 28 matches (mais seulement 2 comme titulaire), marqué 1 but et délivré 1 passe décisive. Toubache-Ter annonce que les Verts ne sont pas les seuls intéressés.

Saint-Étienne n’est pas seul sur le dossier.



Les Verts aimeraient se faire prêter, l’attaquant niçois Dan Ndoye. #OGCN #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 4, 2021