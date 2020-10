ASSE – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du mercato des Verts

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. L'occasion de se rendre compte que les Verts, dont l'effectif est valorisé à 90,15 M€, ne figurent plus dans le Top 10 français (12e), désormais devancés par des clubs comme le FC Nantes, le RC Strasbourg, les Girondins de Bordeaux ou encore Montpellier.

Aouchiche déjà la 2e plus grosse valeur marchande

En cause, la politique mise en place par Claude Puel visant à se débarasser de joueurs chevronnés, considérés comme des valeurs sûres à l'internationale, pour les remplacer des jeunes dont la valeur augmentera avec l'expérience. Aujourd'hui, seuls deux éléments de l'effectif peuvent se prévaloir d'une cote à huis chiffres : Denis Bouanga (1e, 12 M€) et Adil Aouchiche (2e, 10 M€). Concernant le second nommé, Transfermarkt s'appuie d'abord sur un potentiel connu de tous grâce à ses exploits en équipe de France chez les jeunes.

Neyou n'a pas encore intégré le Top 10

Zaydou Youssouf (3e, 8 M€) et le tandem Wahbi Khazri – Panagiotis Retsos (4e ex-aequo, 6 M€) complètent le Top 5. Certains jeunes pointent timidement le bout de leur nez. C'est le cas d'Arnaud Nordin (6e, 5 M€), d'Harold Moukoudi (8e, 4 M€), de Mahdi Camara (9e, 3,5 M€) ou encore de Charles Abi et Yvann Maçon (9e ex-aequo, 3 M€). Notons que les performances remarquées d'Yvan Neyou ne lui permettent pas encore d'intégrer le Top 10 (11e ex-aequo, 2,5 M€).