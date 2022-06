ASSE - Mercato : le touchant message de Romain Hamouma avant son départ

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Après dix saisons de très bons et loyaux services à l'ASSE, Romain Hamouma va mettre le cap sur Ajaccio pour une ultime pige en Ligue 1. L'ailier de 35 ans n'avait pas envie de raccrocher les crampons après la relégation. Il met le cap sur la Corse en sachant qu'il reviendra dans le Forez, où l'attend une reconversion. Sur les réseaux sociaux, il a publié un message émouvant à destination du peuple vert.

"Peuple vert,

Difficile de se remettre d’un tel échec. Si je prends la parole aujourd'hui, c’est pour vous annoncer que j’ai décidé de quitter l’ASSE après 10 ans passés à vos côtés. C’est le cœur lourd que je vous écris ces lignes. Jamais je n’aurais pensé pouvoir partir, mais il est vrai que les dernières saisons m’ont fait souffrir, tout comme vous. Moi qui suis habitué à voir le Chaudron vibrer dans les grandes soirées européennes, les derbys que j ai aimé préparer pour les remporter, ou même en championnat."

"Je crois qu’il est temps pour le club et pour moi de le laisser se reconstruire. J’avais rêvé d’une autre fin pour moi et pour vous mais j’ai la certitude que l’ASSE retrouvera le chemin de la L1 rapidement. J’ai toujours tout donné, je n’ai jamais triché avec ma forme du moment, je ne me suis jamais protégé pour l’amour du club et pour ce qu’il représente pour moi. Je voulais remercier l’institution et toutes les composantes qui la constituent pour avoir tout fait et continuer à faire que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions. Remercier les présidents pour leur confiance. Mes coéquipiers avec qui nous avons livré ensemble plus de 320 matches avec des joies et des peines. Je remercie les différents staffs avec qui j’ai pu évoluer mes coachs, prépas, intendants… Je remercie aussi le staff médical que j’aime énormément mais avec qui j’ai passé trop de temps, évidemment. Enfin, merci à vous supporters, supportrices, pour votre soutien. Magic, Green, continuez à enflammer le Chaudron, vous êtes des fous ! Je ne vous dis pas adieu mais à bientôt. RH 21."

Le désormais ex-Vert a publié un long message à destination des supporters de l' #ASSE https://t.co/9uwytpW07N — Envertetcontretous (@Site_Evect) June 22, 2022

Pour résumer En fin de contrat à l'ASSE, Romain Hamouma (35 ans) s'est engagé avec l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1. Avant de quitter le Forez, l'ailier a publié un message pour remercier le peuple vert. Qu'il retrouvera après son expérience corse pour une reconversion au sein du club stéphanois.

Raphaël Nouet

Rédacteur