ASSE – Mercato : le train est passé, Ferhat une piste à oublier en janvier ?

Evoqué par Pascal Dupraz comme une cible de l'hiver à l'ASSE, également cité du Montpellier, Zinédine Ferhat (28 ans) parviendra-t-il à quitter le Nîmes Olympique sur la fin du Mercato, à cinq mois de la fin de son contrat ? Plus le temps passe et moins la piste de l'Algérien semble accessible...

Pour Laurent Schmitt, Ferhat est flingué pour la saison 2021-22

C'est en tout cas l'avis de l'agent de joueurs Laurent Schmitt, proche du MHSC, qui s'est exprimé sur la question à France Bleu Hérault. Son discours est aussi valable pour Montpellier que pour les Verts, les deux clubs ayant les mêmes contraintes sur la fin du mercato : « Je ne sais pas s’il faut tirer un trait à son sujet mais malheureusement pour le joueur, il a très (très) mal vécu que cela ne se fasse pas cet été car sa première partie de saison, dans un contexte nîmois délicat, ne lui a pas permis de se mettre en évidence. Je crois savoir qu’il a été également déçu de ne pas rejoindre Strasbourg. Quand les choses ne se font pas, elles ne se font pas et si elle peuvent se faire par la suite, j’ai l’impression que le train est passé…. Si cela devait se faire, il aurait fallu que ça se fasse cet été ».

Et le représentant de joueurs poursuit : « Aujourd’hui, on est le 21 janvier et il semble facile de le faire (ndlr: le recruter), alors peut-être pas dans le mercato hivernal car il a toujours son contrat avec Nîmes, mais pour l’été, ça restera un bon joueur libre mais le train est peut-être passé et il n’a pas pu monter dedans malgré lui car cet été, ses dirigeants ne lui ont pas facilité les choses pour aller en Ligue 1 ».